All’Amministratore delegato e Dg di FS italiane Gianfranco Battisti il premio Excellent 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Gianfranco Battisti è il vincitore del Premio Excellent 2019. Il riconoscimento assegnato all’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane è riservato a manager del turismo e dell’ospitalità, veri asset strategici dell’economia italiana. Giunto alla ventiquattresima edizione e ideato dalla senatrice Ombretta Fumagalli Carulli, che presiede la giuria, e da Mario Mancini, Presidente di Master Meeting, il Premio Excellent, consegnato a Milano in una cerimonia all’hotel Principe di Savoia, è attribuito anche a personalità di primissimo piano del mondo della politica, dell’economia e della cultura.

Personaggi che si distinguono per il contributo alla valorizzazione e alla promozione del brand Italia nel mondo. Riconoscimenti con l’occasione conferiti a Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato ed a Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo italiano.

“I grandi investitori internazionali guardano con interesse al nostro Paese – ha dichiarato l’Ad e Dg del Gruppo FS, Gianfranco Battisti – e stanno investendo molto nel settore turistico facendo registrare un trend in costante aumento: sui 550 milioni di nuovi turisti che verranno in Europa, l’Italia ne intercetterà una quota rilevante. E l’importanza turistica del nostro Paese è confermata dalla designazione di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019. Il Gruppo FS Italiane è costantemente impegnato nello sviluppo, insieme alle Istituzioni, di un sistema integrato di offerta che crei le condizioni per una maggiore accessibilità alle destinazioni ad alto potenziale turistico”.

Sono oltre 5 mila i collegamenti giornalieri del trasporto regionale e oltre 280 i servizi quotidiani effettuati con le Frecce. E’ l’impegno del Gruppo FS Italiane per unire sempre di più le stazioni ferroviarie agli hub d’ingresso del Paese (aeroporti e porti) e offrire un servizio capace di rispondere alle esigenze delle persone che scelgono i servizi di Trenitalia e Busitalia.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane contribuisce alla crescita del turismo nelle città del Paese con promozioni, durante tutto l’anno, per la mobilità integrata. Con l’aumento dell’8% degli spostamenti nel tempo libero sui treni regionali, le persone che nel 2018 hanno viaggiato per motivi di piacere rappresentano il 29% rispetto al totale dei passeggeri.

All’intenso lavoro delle Gruppo FS Italiane si aggiunge un vasto network di agenzie di viaggio partner che include più di 6.500 punti vendita in Italia e più di 18 mila all’estero. Dai mercati stranieri si registra, infatti, un incremento costante dei volumi di vendita con quasi 8 milioni di turisti di tutto il mondo in visita nel nostro Paese che hanno viaggiato con Trenitalia nel corso del 2018, in crescita del 19% rispetto al 2017.