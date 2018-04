All’aeroporto di Perugia arriva la compagnia rumena Cobrex

editato in: da

(Teleborsa) – SASE, la società di gestione dell’Aeroporto di Perugia, ha annunciato che sarà la compagnia rumena Cobrex Trans ad inaugurare le nuove rotte a partire dal mese di giugno, operando con un aeromobile basato sullo scalo umbro. Ai primi tre collegamenti con Bucarest, Cagliari e Trapani, seguiranno nel mese di luglio quelli con Brindisi e Barcellona, tutti con frequenza bisettimanale.

I primi voli sono programmati il 14 giugno, quando il Boeing 737-300 da 148 posti decollerà dal San Francesco d’Assisi alla volta di Bucarest (collegata ogni martedì e venerdì), Trapani (mercoledì e sabato) e Cagliari (martedì e venerdì). Nel periodo estivo a più elevata domanda le frequenze dei voli con lo scalo di Elmas saliranno a 4 con aggiunta di mercoledì e sabato. I voli per Barcellona (martedì e venerdì) e Brindisi (mercoledì e sabato) saranno operati da luglio.

Cobrex, compagnia aerea rumena con sede in Suceava, fondata nel 1994 come compagnia di elicotteri, ha oggi una flotta composta da due Boeing 737-300. Ernesto Cesaretti, presidente Sase, sottolinea l’importanza legata all’apertura della base Cobrex a Perugia, grazie alla quale saranno ripristinate già a partire dalla stagione in corso quelle rotte, domestiche ed internazionali, che negli ultimi anni hanno fatto registrare flussi significativi di passeggeri.