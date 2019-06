All’Aeroporto di Fiumicino arriva Bistro Mastercard: la tradizione culinaria sposa la tecnologia

editato in: da

(Teleborsa) – Un curioso connubio di tradizione, quella culinaria, e tecnologia, che rende l’esperienza in aeroporto sempre più piacevole ed unica. L’Aeroporto di Fiumicino si arricchisce di un nuovo Bistro, dove sarà possibile gustare piatti della tradizione italiana, in particolare quella romana, senza fare code alla cassa pagando direttamente a tavola.

Mastercard, Aeroporti di Roma (AdR) e MyChef hanno presentato oggi Bistro by Mastercard, il primo ristorante cashless, con lo scopo di trasformare l’attesa del volo in un’esperienza unica, situato nella Italian Food Street dell’area di imbarco E dello scalo Leonardo da Vinci.

Per rispondere a queste esigenze, il Bistro offre un’atmosfera accogliente che permette ai viaggiatori di anticipare l’esperienza che stanno per vivere, con una priceless experience a cavallo tra buon cibo e tecnologia.

La prima anima del ristorante, infatti, è quella dell’innovazione e della tecnologia: non solo il pagamento cashless con carta di credito direttamente al tavolo, l’esperienza unica inizia con il Pepper, un robot semi-umanoide ottimizzato per l’interazione umana che accoglie i clienti all’ingresso, per arrivare al Priceless Touch Table, un tavolo interattivo che consente ai commensali di navigare e godere di molteplici contenuti per l’intrattenimento, ordinare piatti e conoscere meglio la filosofia dello chef, ma anche gli orari e lo stato dei voli e tanto altro. E senza dimenticare un parcheggio completamente automatizzato, fruibile con carta di credito: il “Mastercard Reserved Parking” è un’area di posteggio situata al 3° piano del parcheggio “P Terminal C” di easy Parking, dotato anche di monitor con gli aggiornamenti sullo stato dei voli in partenza e le informazioni sul traffico delle principali arterie di collegamento con il centro della città di Roma.

L’altra anima del Bistro è la tradizione: i piatti serviti rappresentano il meglio della tradizione culinaria romana e sono una selezione di Michelangelo Citino, Chef emergente sulla scena gastronomica nazionale, ed ancor oggi in servizio ancor oggi nel Gruppo Areas – MyChef. Le sue ricette si distinguono per semplicità e un’attenta ricerca della qualità degli ingredienti.

“Per Mastercard innovazione tecnologica e nuove esperienze di acquisto, sono strettamente legate alle passioni dei consumatori, e tra queste il cibo ha un ruolo fondamentale soprattutto nel nostro Paese”, spiega Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard, aggiungendo “grazie alla tecnologia di pagamento contactless e alle nuove soluzioni tecnologiche, e a programmi di marketing territoriale dedicati, vogliamo creare esperienze semplici, veloci e sicure in grado di trasformare il proprio viaggio in un momento piacevole e gratificante, sia all’arrivo che alla partenza.”

“Siamo lieti di essere oggi insieme a Mastercard e Areas Italia – MyChef per annunciare questa novità all’aeroporto di Fiumicino”, ha dichiarato Ugo de Carolis Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, ricordando che il Bistro “coniuga la qualità di un’offerta food all’insegna della tradizione e dell’innovazione”.

“Da oggi – ha aggiunto de Carolis – i nostri passeggeri potranno gustare le creazioni dello Chef Michelangelo Citino in un ambiente confortevole e totalmente tecnologico. A questo si aggiunge il restyling tecnologico di un’area dei parcheggi easy Parking che è stata brandizzata e riservata ai titolari di carta Mastercard”.

L’iniziativa – ha spiegato – è “un’ulteriore conferma della continua attenzione nei confronti dei passeggeri da parte di ADR, che hanno recentemente premiato questo impegno conferendo al Leonardo da Vinci l’Airport Service Quality Award per il 2018”.