All’aeroporto di Catania in corso i lavori per la fermata RFI

(Teleborsa) – Mese decisivo per il potenziamento della tratta ferroviaria tra Messina e Catania, che porterà benefici anche all’aeroporto di Fontanarossaa, dove già si sta lavorando alla realizzazione della stazione che potrà fruire di una fermata entro due anni.

Il primo marzo si dovrebbe concludere la conferenza dei servizi sul raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo, propedeutica alla gara l’appalto da 2 miliardi delle tratte Taormina – Fiumefreddo e Taormina – Giampilieri.

Una volta completati i lavori, da dicembre 2020 in avanti, da Messina si potrà arrivare in 80 minuti in treno in aeroporto, la cui fermata sorgerà a circa 700 metri dall’aerostazione, a cui sarà collegata con un servizio navetta.

Attualmente lo scalo catanese, dove transitano ormai dieci milioni di passeggeri l’anno, è raggiungibile solo via autostrada e i bus della società di trasporti Sais sono gli unici mezzi pubblici da e per Messina.