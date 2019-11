All’Aeroporto di Bergamo maratona musicale per Donizetti

editato in: da

(Teleborsa) – Musicisti da tutta Europa e dall’Italia, che hanno potuto viaggiare grazie a Ryanair e SACBO, sono i protagonisti della maratona musicale Donizetti Sing&Fly, aperta alle 11:30 nel terminal partenze Schengen dell’Aeroporto di Milano Bergamo e destinata a concludersi alle 21:30. Quindici le sessioni con 22 interpreti a cui nella parte finale si aggiungono due concerti orchestrali per un totale di 60 elementi. L’evento in aeroporto, che permette di accogliere nel nome della musica e di Gaetano Donizetti tutti i passeggeri in transito, precede la prima settimana di programmazione del Donizetti Opera 2019.

Decine le candidature ricevute dalla Fondazione Teatro Donizetti, provenienti, oltre che da Bergamo, da tante città italiane – fra cui Napoli, Catania, Pescara, Bari e Palermo – ma anche da Bucarest, Francoforte e Budapest: gli artisti selezionati sono stati invitati a esibirsi alternandosi dalla mattina sino a sera, proponendo programmi musicali che includono brani originali o arrangiamenti di musiche di Donizetti.

La Fondazione Teatro Donizetti e SACBO, in collaborazione con Ryanair, hanno assegnato i biglietti aerei di andata e ritorno per partecipare all’iniziativa e i biglietti per la prova generale dell’opera Pietro il Grande, in programma martedì 12 novembre alle ore 19 al Teatro Sociale.