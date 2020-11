Alla ricerca dei “rifiuti smarriti”, il concorso Iren per la Settimana Europea Riduzione Rifiuti 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Riscopri, rigenera, riprogetta, riusa: questi sono gli inviti rivolti agli studenti ed alle loro famiglie che sono alla base della prima edizione del concorso “Rifiuti smarriti” che Iren e il CentroScienza onlus di Torino lanciano in occasione della Settimana Europea Riduzione Rifiuti.

Il concorso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado e a gruppi famiglia di tutta Italia e ha l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti ai temi del riuso, riciclo e riduzione dei rifiuti partendo da ciò che si trova all’interno delle proprie abitazioni. Carta, alluminio, plastica e vetro hanno percorsi di smaltimento che fanno sempre più spesso parte delle abitudini quotidiane, ma nelle nostre case c’è tanto altro.

Il focus è, infatti, su quegli oggetti che possono essere definiti “rifiuti smarriti”, perché dimenticati in qualche angolo, ma totalmente inutilizzati. “Pensiamo alla lampada non più funzionante, al videogioco con cui abbiamo smesso di giocare mesi fa o al maglione che non indossiamo più. Questa volta, però, non si punta tanto sulla creatività artistica, quanto sulla capacità di ripensare l’oggetto anche per utilizzi pratici diversi o per spiegare come lo stesso è nato e che impatto ha sull’ambiente. Rigenerare un oggetto, permette infatti di scoprire leggi della fisica e della chimica e nel contempo approfondire queste tematiche con esempi pratici e concreti. Il concorso diventa quindi un “percorso di consapevolezza” ed una opportunità per cambiare l’approccio con quello che acquistiamo e quello che invece intendiamo gettare. I partecipanti dovranno quindi raccontare tutto il percorso, avvalendosi di foto, disegni e immagini, per presentare il prodotto finale”, si legge in una nota.

Il concorso partirà il 15 gennaio 2021 per concludersi con le premiazioni il 5 giugno 2021 in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Quattro le categorie che verranno premiate: Premio Riciclo (alla migliore idea di riciclo e riutilizzo), Premio Science Fair (alla migliore spiegazione scientifica), Premio Exibit (alla migliore creatività scientifica) e Premio Speciale (alla idea più bizzarra)