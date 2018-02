Alla Fiera di Rimini va in scena la birra e l’innovazione nel food&beverage

(Teleborsa) – E’ in corso in questi giorni alla Fiera di Rimini un evento tutto incentrato sulla birra, che mette in vetrina l’arte della birrificazione, senza dimenticare l’innovazione che ha investito anche questo settore. Le idee più all’avanguardia nel settore food&beverage avranno un proprio spazio dedicato nell’ambito di Beer Attraction, grazie all’Hub creato in collaborazione con Seeds&Chips, realtà di riferimento a livello mondiale nel campo della Food Innovation.

Beer Attraction, organizzata da Italian Exhibition Group, in corso si svolgimento dal 17 al 20 febbraio, si completa con la sezione Food Attraction e da quest’anno con BBTech Expo, la nuova fiera dedicata alle tecnologie per le birre, le bevande e i liquid food, si propone come vetrina ideale per dieci start up già attive nel panorama nazionale.

All’interno del Padiglione A6 alla Fiera di Rimini sarà allestita un’area espositiva dove si concentrerà il meglio dell´innovazione per i settori beer, food e tecnologie di produzione per birre e bevande.

Dal Caciocavallo Impiccato a COOKI, un software per professionisti del food, da RE-BOX, un contenitore anti-spreco alimentare, a RECUPERALE, una birra artigianale “solidale” realizzata con eccedenze alimentari. Tantissime le novità presentate in questa edizione, molte all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente e gli sprechi alimentari.

Oltre all’area start up, nella giornata di domenica 18 febbraio, Seeds&Chips darà il via alla “HACK BEER ATTRACTION – REVOLUTIONARY SOLUTIONS FOR BEVERAGE & FOOD”: un hackathon che, per 9 ore, vedrà sfidarsi 10 squadre a cui sarà richiesto di trovare soluzioni innovative e declinate sulle principali aree tematiche di Beer Attraction (birra-beverage, food e BBtech). I progetti saranno valutati da una giuria di esperti che assegneranno al vincitore un premio di 2.500 euro.