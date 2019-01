Alla deriva la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,62%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo S&P-500, che retrocede a 2.454,69 punti, ritracciando del 2,20%. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-2,75%); poco sopra la parità lo S&P 100 (+0,38%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-4,41%), beni industriali (-3,05%) e materiali (-2,77%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Verizon Communication (+1,02%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple, che ottiene -9,60%.

Affonda Caterpillar, con un ribasso del 4,27%.

Crolla Intel, con una flessione del 4,14%.

Vendite a piene mani su 3M, che soffre un decremento del 3,94%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Celgene (+24,96%), Incyte (+4,96%), Gilead Sciences (+4,38%) e Alexion Pharmaceuticals (+1,80%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Apple, che continua la seduta con -9,60%.

Pessima performance per American Airlines, che registra un ribasso dell’8,59%.

Sessione nera per Skyworks Solutions, che lascia sul tappeto una perdita dell’8,37%.

In caduta libera Align Technology, che affonda del 7,81%.