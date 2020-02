Alla deriva la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Peggior settimana dal 2008.

Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell’1,64%: il Dow Jones prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata il 20 di questo mese, di sette ribassi consecutivi; sulla stessa linea, perde terreno lo S&P-500, che retrocede a 2.947,89 punti, ritracciando dell’1,04%. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,11%); negativo lo S&P 100 (-0,91%).

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto informatica. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities (-2,77%), beni di consumo per l’ufficio (-2,25%) e finanziario (-2,22%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+2,60%), Exxon Mobil (+1,68%), United Health (+0,99%) e DOW (+0,99%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -4,36%.

Pessima performance per JP Morgan, che registra un ribasso del 4,28%.

Sessione nera per McDonald’s, che lascia sul tappeto una perdita del 4,09%.

In caduta libera Johnson & Johnson, che affonda del 3,40%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Nvidia (+6,01%), Altera (+5,29%), Tripadvisor (+4,89%) e Discovery (+4,05%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moderna, che ottiene -11,12%.

Pesante Mylan, che segna una discesa di ben -7,17 punti percentuali.

Seduta drammatica per Gilead Sciences, che crolla del 5,99%.

Spicca la prestazione negativa di Vodafone, che scende del 4,67%.