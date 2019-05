Alla deriva la borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,58% sulle tensioni USA-Cina sui dazi. Giornata da dimenticare anche per l’S&P-500, che retrocede a 2.807,14 punti, ritracciando del 2,58%. In forte calo il Nasdaq 100 (-3,43%), come l’S&P 100 (-2,5%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore utilities. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-3,69%), beni industriali (-3,16%) e beni di consumo secondari (-3,07%).

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.

Le più forti vendite si manifestano su Apple, che prosegue le contrattazioni a -5,82% dopo il via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti a una causa antitrust contro Apple, che rischia una multa di centinaia di milioni di dollari.

Senza slancio Caterpillar, che negozia con un +0,1%.

Lettera su United Technologies, che registra un importante calo del 4,66%.

Affonda Boeing, con un ribasso del 4,65%.

Unico titolo in positivo del Nasdaq-100, Xcel Energy mette a segno un +0,61%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mylan, che prosegue le contrattazioni a -9,74%.

Crolla Nxp Semiconductors N V, con una flessione del 6,97%.

Vendite a piene mani su Maxim, che soffre un decremento del 6,97%.

Pessima performance per Skyworks Solutions, che registra un ribasso del 6,67%.