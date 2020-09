Alla deriva la Borsa americana

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,80%; sulla stessa linea, profondo rosso per l’S&P-500, che retrocede a 3.455 punti, in netto calo del 3,53%.

Pesante il Nasdaq 100 (-5,11%); sulla stessa tendenza, depresso l’S&P 100 (-3,82%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-5,56%), beni di consumo secondari (-3,67%) e telecomunicazioni (-3,49%).

Tutte le Blue Chip del Dow Jones perdono terreno a Wall Street.

Le peggiori performance si registrano su Apple, che ottiene -6,56%.

Sessione nera per Microsoft, che lascia sul tappeto una perdita del 5,95%.

In caduta libera Home Depot, che affonda del 4,55%.

Pesante Cisco Systems, che segna una discesa di ben -3,52 punti percentuali.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, American Airlines (+1,13%) e Moderna (+0,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia, che continua la seduta con -9,02%.

Seduta drammatica per Tesla Motors, che crolla dell’8,50%.

Sensibili perdite per Autodesk, in calo del 7,06%.

In apnea Adobe Systems, che arretra del 6,76%.