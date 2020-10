All Nippon Airways perde oltre 4 miliardi euro

editato in: da

(Teleborsa) – Il mercato dell’estremo oriente non si sottrae agli effetti della crisi perdurante del trasporto aereo e continua a registrare pesanti conseguenze sui bilanci delle compagnie aeree.

All Nippon Airways (Ana), la più importante compagnia aerea giapponese, ha stimato perdite per 4,1 miliardi di euro nell’intero anno fiscale, dopo avere dichiarato un calo del 70% del fatturato. Ana ha applicato diverse misure di contenimento del disavanzo. Dopo aver ottenuto prestiti subordinati pari a 400 miliardi di yen dai maggiori istituti di credito giapponesi, ha cancellato contratti di leasing per 35 aeromobili impiegati nel lungo raggio.

Shinya Katanozaka, l’amministratore delegato di All Nippon Airways, si è impegnato a fare il possibile per proteggere i 46mila dipendenti, prevedendo il ritorno alla redditività nel 2021. L’operatività regge a livello domestico, in forza della campagna di incentivi adottata dal governo del Giappone per i residenti, ma sui voli internazionali il calo tra aprile e settembre è stato del 94,2%.