All Nippon Airways, nuovo volo Tokyo Narita-Chennai

editato in: da

(Teleborsa) – All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese, collegherà dal 27 ottobre l’Aeroporto Internazionale di Tokyo Narita all’Aeroporto Internazionale di Chennai, nel sud-est dell’India.

ANA sarà l’unico vettore ad operare con voli diretti dal Giappone all’area sud dell’India e lo farà con aeromobili Boeing 787-8. La nuova rotta si aggiunge ai collegamenti da Tokyo Narita per Mumbai e Delhi.

Con questo nuovo volo cresce il network di destinazioni del vettore in Asia/Oceania, a cui si aggiungerà da settembre anche il volo Tkyo Narita – Perth. Salgono dunque a 46 le città internazionali servite dalla compagnia nipponica.

“È sempre emozionante aggiungere una nuova destinazione, ma lo è ancora di più essere l’unica compagnia a collegare il Giappone con questa regione in crescita” – ha dichiarato Seiichi Takahashi, Senior Vice President ANA – “Il servizio passeggeri internazionale è la principale fonte di entrate per il Gruppo ANA e contiamo di continuare a incrementare la nostra quota di mercato in questo comparto particolarmente dinamico. La nuova rotta per Chennai porterà il servizio e la qualità ANA in una regione bellissima e poco

servita, che ospita milioni di potenziali nuovi clienti.”

La città di Chennai, capoluogo dell’omonimo distretto, è infatti una meta ricca di stimoli storico-artistici come i grandi templi indù e le antiche rovine che la vedono iscritta ai siti protetti dall’UNESCO. Oltre al fascino prodotto dai secoli passati la città ospita anche il secondo porto più grande del Paese, che gioca un ruolo fondamentale nei collegamenti commerciali con l’estero.