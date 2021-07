Alkemy sale al 100% in Nunatac

editato in: da

(Teleborsa) – Alkemy ha formalizzato in data odierna l’acquisto dell’ulteriore 30% del capitale sociale – dai soci Guido Cuzzocrea, Alberto Saccardi, Michele Gaudenzi e Francesco Fiocca – di Nunatac, società italiana specializzata nell’analisi dei dati al servizio delle aziende, con oltre venticinque anni di esperienza progettuale in ambito advanced analytics per contesti organizzativi nazionali ed internazionali complessi, principalmente nei settori bancario e assicurativo, credito al consumo, telco e utility, broadcasting e publishing, automotive e GDO, per esito del quale la Società detiene ora una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Nunatac.

L’accordo di acquisizione del primo 70% del capitale sociale di Nunatac, firmato in data 15 marzo 2018, prevedeva già i termini delle opzioni put&call in forza delle quali Alkemy avrebbe acquisito l’addizionale 30% nel 2021.



Sulla base del citato accordo, il prezzo riconosciuto per il 30% è pari a circa Euro 4.9 milioni di euro, determinato sulla base dell’Ebitda medio 2019/2020 per un multiplo di 7.

Il pagamento del corrispettivo per il 30% è stato effettuato da Alkemy con disponibilità proprie.