Alkemy, perfezionato acquisto altro 31% di DGI

(Teleborsa) – Alkemy ha formalizzato in data odierna l’acquisto dell’ulteriore 31% del capitale sociale – dai soci Sigurdur Thorsteinsson, Perter Newbould, Edgardo Angelini – di Design Group Italia (DGI), innovation & design consultancy riconosciuta a livello globale, con 50 anni di esperienza e uffici a Milano, Reykjavik, New York e Palo Alto, per esito della quale la Società detiene ora una partecipazione complessiva di controllo del 51% del capitale sociale.

L’accordo di acquisizione del primo 20% del capitale sociale di DGI, firmato in data 16 luglio 2019, prevedeva già i termini delle opzioni put&call in forza delle quali Alkemy avrebbe acquisito un addizionale 31% nel 2021 e il restante 49% nel 2023.

Sulla base dell’accordo, il prezzo riconosciuto per il 31% è pari a Euro 1,3 milioni, determinato sulla base dell’Ebitda medio 2019/2020 per un multiplo di 7.

Il pagamento del corrispettivo per il 31% è stato effettuato da Alkemy con disponibilità proprie.

A seguito dell’acquisto della maggioranza del capitale sociale da parte di Alkemy l’assemblea dei soci di DGI, ha integrato la composizione del Consiglio di Amministrazione di DGI nominando due nuovi consiglieri su designazione della Società, conferendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione all’amministratore delegato di Alkemy Duccio Vitali. Resta invariato il sistema di deleghe e poteri conferiti ai consiglieri Sigurdur Thorsteinsson, Perter Newbould, Edgardo Angelini, quali amministratori esecutivi della Società.