Alkemy acquista azioni proprie e termina la seconda tranche di acquisti

(Teleborsa) – Alkemy ha reso noto di aver acquistato, dal 26 al 30 luglio 2021, complessivamente 4.000 azioni proprie al prezzo medio di 13,8790 euro per un controvalore pari a 55.515,90 euro, nell’ambito della seconda tranche del Piano di Buy Back avviata in data 1° luglio 2021, in esecuzione della delibera assembleare del 26 aprile 2021.

La Società ha reso noto inoltre di aver terminato, il 2 agosto, la seconda tranche di acquisti del summenzionato Piano di Buyback.

Gli acquisti sono stati effettuati ad un prezzo ponderato pari a 13,73 euro e per un controvalore complessivo di 302.015,89 euro, entro il limite di 440.000 euro di controvalore massimo di tutti gli acquisti stabilito per questa seconda tranche di acquisti.

Nell’ambito di questa seconda tranche, l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati è pari a 22.000 azioni (pari allo 0,39% circa del capitale sociale sottoscritto e versato).

A seguito degli acquisti comunicati, considerando inoltre le azioni proprie già in portafoglio (relative agli acquisti eseguiti nell’ambito dei precedenti programmi di Buyback), la società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende detiene al 2 agosto 2021, complessivamente 172.253 azioni proprie, pari al 3,071% del capitale sociale.

Grande giornata, a Piazza Affari, per Alkemy, che mette a segno un rialzo del 2,15%.