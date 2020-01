editato in: da

(Teleborsa) – La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria (C. 2284-A?).

Il provvedimento, approvato a Montecitorio con 256 voti a favore, nessun contrario e 171 astenuti, passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.