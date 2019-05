Alitalia, terzo volo giornaliero tra Reggio Calabria e Fiumicino

editato in: da

(Teleborsa) – SACAL, società di gestione degli aeroporti calabresi, ha annunciato l’apertura del terzo collegamento aereo giornaliero di Alitalia tra Reggio Calabria e Roma Fiumicino, a partire dal prossimo primo giugno. Il volo decollerà dall’Aeroporto dello Stretto alle 18:30.

In una nota la SACAL sottolinea la decisione della compagnia aerea di rafforzare la presenza sullo scalo di Reggio Calabria in vista della stagione estiva, confermando la forte partnership con il gestore aeroportuale e lo stretto legame con il territorio reggino. Il nuovo collegamento si va ad aggiungere ai due collegamenti giornalieri già operati da Alitalia per Roma Fiumicino e al collegamento per Milano Linate.