Alitalia, stop voli su Milano Malpensa da lunedì 9 marzo

(Teleborsa) – Per l’emergenza Coronavirus che oltretutto sta provocando una forte e progressiva flessione del numero dei passeggeri che utilizzano l’aereo, Alitalia da lunedì 9 marzo ha deciso la sospensione delle operazioni sull’aeroporto internazionale di Milano Malpensa (MXP). Lo ha comunicato la compagnia attraverso una nota. La sospensione avrà inizio subito dopo l’arrivo del suo Airbus A330-200 del volo AZ605 da New York (JFK) il cui atterraggio è previsto per le 10,40. Tutti i collegamenti a lungo raggio saranno assicurati via Roma.

Sull’altro scalo milanese di Linate (LIN), sempre dal 9 marzo, Alitalia opererà “solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili sempre con i voli via Roma”.

Anche l’aeroporto Marco Polo Tessera di Venezia (VCE) è interessato da una riduzione dell’attività, peraltro già in atto da diversi giorni nel quadro di una prima razionalizzazione dei collegamenti sempre dovuta al drastico calo di passeggeri e ora resa ancora più consistente per l’inserimento di Venezia nella “zona di sicurezza” disposta col Decreto del Governo per arginare appunto i contagi da Coronavirus. “Da Venezia – precisa la nota Alitalia – la compagnia continuerà ad operare con un numero minore di frequenze i collegamenti da/per Roma”.

Misure che saranno in vigore fino al 3 aprile. Tutti i passeggeri interessati dalle cancellazioni dei voli su Milano Malpensa e dalle limitazioni per la riorganizzazione dei collegamenti su Linate e Venezia, “potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com”.

L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha per il momento fatto sapere che “tutte le infrastrutture aeroportuali, comprese quelle all’interno delle zone soggette a restrizioni, sono aperte e operative, come da indicazioni del Comitato Operativo della Protezione Civile”.