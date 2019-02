Alitalia seconda al mondo per puntualità

editato in: da

(Teleborsa) – Alitalia nel mese di gennaio 2019 è risultata per puntualità la seconda tra tutte le compagnie aeree al mondo con l’89,04% dei suoi voli atterrati in orario. Il dato, che ha permesso ad Alitalia di “atterrare” sul secondo gradino più alto del podio per affidabilità in materia di orari, dimostra anche ben 10 “lunghezze percentuali” di distanza tra la maggiore Compagnia italiana e la media dei competitor internazionali, ferma al 78,6%.

A certificarlo, la statunitense FlightStats, che ogni mese incasella in classifica tutte le compagnie aeree a livello globale, valutandone la puntualità attraverso i dati di vettori paragonabili tra loro per dimensioni e network.

L’eccellente risultato, inoltre, conferma l’andamento positivo su base annua tenuto dalla Compagnia nel 2018. Nell’intero scorso anno, infatti, Alitalia è risultata essere la seconda compagnia più puntuale del continente europeo.