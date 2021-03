Alitalia, riunione a Palazzo Chigi su dossier. Vestager: “Non ancora confermato incontro”

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’incontro preliminare di sabato scorsosi è concluso il nuovo vertice convocato oggi a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, il ministro dell’Economia Daniele Franco, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti e quello delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini, su Alitalia. L’incontro, durato circa un’ora, secondo quanto si apprende da fonti di governo, è stato una presa d’atto del dossier in vista delle prossime misure per il risanamento della società. Una riunione interlocutoria al termine della quale si sarebbe deciso di riaggiornarsi a breve, probabilmente nei prossimi giorni.

L’esecutivo si prepara alla riunione in videoconferenza, prevista a stretto giro con Margrethe Vestager, la commissaria europea alla concorrenza chiamata a valutare i prestiti concessi dallo Stato alla compagnia. Lo scorso 26 febbraio il ministero dello Sviluppo economico aveva annunciato l’incontro tra Vestager e i ministri italiani con competenze sul caso Alitalia e la newco ITA per questa settimana ma la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà ha affermato oggi che la data “non è ancora stata confermata”.

Sempre oggi, intanto, Giovannini ha incontrato i sindacati dal quale è emersa la volontà del governo di accelerare l’avvio operativo di ITA, la newco destinata a rilevare gli asset dell’Alitalia. “Il ministro sull’Alitalia non è entrato nei particolari ma ha detto che bisogna accelerare la nascita di ITA per non bruciare la stagione estiva, attenendosi alle indicazioni dell’Europa”, ha riferito il segretario generale della Uilt, Claudio Tarlazzi, che oggi, insieme agli altri segretari sindacali di settore, ha partecipato alla videoconferenza sul sistema dei trasporti con il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Come promesso nei giorni scorsi dal commissario straordinario Giuseppe Leogrande, oggi, 1 marzo, sono stati pagati gli stipendi ai dipendenti Alitalia. Nel fine settimana l’Inps, su richiamo di Pasquale Tridico, ha, inoltre, lavorato per liquidare da subito il pagamento delle indennità previste dal Fondo di Solidarietà Trasporto aereo a tutti i lavoratori Alitalia. Un segnale che, tuttavia, non è bastato a placare gli animi dei sindacati che oggi hanno manifestato di fronte alla sede centrale dell’Inps. Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Usb chiedono all’istituto maggiore “puntualità e continuità”, specificando che ieri sono stati disposti i pagamenti delle integrazioni relative al mese di novembre. I sindacati chiedono inoltre la difesa, ovvero il rifinanziamento, del Fondo di solidarietà del trasporto aereo. Fonti sindacali indicano in 600 i partecipanti alla manifestazione.