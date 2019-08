Alitalia premiata come “compagnia più puntuale d’Europa&#...

editato in: da

A sorpresa, Alitalia ha ricevuto un importante riconoscimento che la posiziona tra le migliori compagnie aeree al mondo.

In attesa di essere rilevata da una nuova società, Alitalia si è aggiudicata il premio di “compagnia più puntuale d’Europa“. Il riconoscimento è stato assegnato da Flightstats, società statunitense che ogni mese stila la classifica della puntualità dei vettori mondiali. La compagnia aerea italiana è al primo posto in Europa nei primi sette mesi del 2019, con ben l’85,3% dei voli atterrati in orario.

Non finisce qui, il grazie al buon punteggio, Alitalia si piazza anche al terzo posto nella classifica mondiale. Un primato di tutto rispetto che mette a tacere i vecchi pregiudizi sulla compagnia aerea.

A luglio, l’indice di puntualità di Alitalia è stato più alto di 2,3 punti percentuali rispetto alla media delle compagnie mondiali (75,3%) e di 5,8 punti percentuali rispetto alla media dei vettori europei (71,8%).

Eppure, solo pochi giorni fa, a fine luglio, c’era chi criticava il piano di salvataggio di Alitalia, definendolo inutile perché la compagnia sarebbe ormai “decotta”. Così Marco Ponti, esperto di trasporti, che ha detto di pensare “tutto il peggio possibile” del rilancio tramite il consorzio Mef-Fs-Delta-Atlantia, sia per i soggetti coinvolti sia per la strategia industriale. Secondo l’esperto, l’unica cosa da fare è vendere la compagnia e poi riorientarla sulle tratte intercontinentali, in modo da bypassare le low-cost.

Alitalia al momento si trova in amministrazione straordinaria, sostenuta dai prestiti dello Stato.