Alitalia, piano straordinario per lo sciopero del 9 ottobre

(Teleborsa) – Alitalia si prepara alla giornata di sciopero indetta da alcune sigle sindacali mercoledì 9 ottobre. Sul sito dell’aviolinea si parla della necessità di “cancellare una serie di voli, sia nazionali che internazionali, programmati per quel giorno”.

Per limitare i disagi dei passeggeri, la compagnia ha attivato un piano straordinario che prevede l’utilizzo di aeromobili più capienti su rotte domestiche e internazionali in fasce orarie garantite, con l’obiettivo di far viaggiare comunque i passeggeri coinvolti nelle cancellazioni. Si stima che il 70% dei passeggeri potrà comunque viaggiare nonostante le cancellazioni.