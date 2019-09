Alitalia, Patuelli: “Nessun rinvio per l’offerta vincolante”

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun ulteriore rinvio oltre il 15 ottobre per la presentazione dell’offerta vincolante e definitiva da parte del consorzio formato da Ferrovie dello Stato, Delta, Mef e Atlantia, per l’acquisto di Alitalia.

A dirlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuelli, parlando con la stampa nel corso del Consiglio Competitività dell’UE dedicato all’Energia.

“Quella riguardante Alitalia è un’operazione di mercato, e non mi sembra che ci sia alcuna novità negativa per quanto riguarda il costituendo consorzio interessato a rilevare la Compagnia. I tempi sono quelli: aspettiamo il 15 ottobre l’offerta vincolante, con tutte le caratteristiche dell’offerta vincolante, quindi con prezzo e piano industriale; il mio ministero – assicura Patuelli – farà quello che deve fare il ministero vigilante sulla struttura commissariale”.

Il ministro ha ribadita che “un altro rinvio non è ipotizzabile” e che “il 15 ottobre è la data limite” nonostante Atlantia avesse chiesto fino al 31 ottobre per portare avanti la trattativa con Delta. “I commissari hanno ritenuto di non poter andare oltre il 15 ottobre, e quindi il ministero vigilante ovviamente si è adeguato alla richiesta dei commissari”.

Data a parte, Patuelli si dice fiduciosi sulle “condizioni per rilanciare la compagnia di bandiera, e non soltanto per salvarla“.