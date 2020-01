Alitalia, Patuanelli: mandato per mantenere integrità operativa compagnia

editato in: da

(Teleborsa) – Il Commissario straordinario dell’Alitalia, Giuseppe Leogrande e il Dg, Giancarlo Zeni, hanno la massima libertà da parte del Governo nel compiere tutte le azioni necessarie per riportare la compagnia in ordine con i conti. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione al Senato.

“Massima libertà – ha precisato- di individuare tutte le operazioni aziendali per ridurre il gap di perdita della compagnia, consapevoli che sulla parte entrate poco si può fare di più. Bisogna agire sulla parte costi”.

Al Commissario straordinario dell’Alitalia è stato dato il “mandato di garantire l’integrità operativa della compagnia, parlo quindi dell’integrazione necessaria tra handling e aviation e la salvaguardia dei livelli occupazionali”, ha proseguito aggiungendo che ciò è anche “un impegno di Governo”.

DIPENDENTI PATRIMONIO ENORME – “Io credo che se esiste ancora nei nostri cieli il marchio Alitalia è soprattutto grazie alla capacità e alla professionalità dei dipendenti che sono un patrimonio enorme della compagnia”, ha concluso.