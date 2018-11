Alitalia: offerte FS, easyJet e Delta Air Lines. Ora le valutazioni dei Commissari

editato in: da

(Teleborsa) – Sono tre le proposte pervenute ai commissari di Alitalia: due offerte vincolanti, quelle di Delta Air Lines (Membro dell’Alleanza SkyTeam come AZ e che opera sul Nord Atlantico in stretta collaborazione con Air France-KLM) e Ferrovie dello Stato, ed una non vincolante, quella di easyJet. Mentre parallelamente Lufthansa conferma l’interesse per il “mercato italiano” ma che non intende partecipare ad “operazioni” in cui siano coinvolti Governo o imprese di Stato.

La compagnia inglese low cost, ha ribadito la propria manifestazione d’interesse per una “Alitalia ristrutturata”. Tale manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo Governo, “è coerente con l’attuale strategia” di easyJet per l’Italia. “Data la natura del processo – spiega il vettore aereo – il contenuto della manifestazione di interesse è soggetto a vincoli di riservatezza. In questa fase non vi è certezza che l’operazione sarà finalizzata e easyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno”.

Alitalia ha reso noto che nei prossimi giorni, “i Commissari provvederanno a esaminare in dettaglio la documentazione ricevuta e successivamente a trasmettere le proprie determinazioni al Ministero dello Sviluppo Economico“.