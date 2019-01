Alitalia, Lufthansa interessata ma senza intervento Governo

editato in: da

(Teleborsa) – Che Lufthansa sia interessata al mercato italiano e quindi ad Alitalia non è mai stato un mistero. Un interesse “vivo” che la vede sempre tra i possibili protagonisti dell’entrata come partner industriale nel gruppo di salvataggio e rilancio della nostra compagnia, ma a condizioni tanto rigide (numero di esuberi e no a coinvolgimenti del Governo di Roma) da renderne oltremodo difficile l’ingresso. Il binomio Delta Air Lines-Air France KLM rimane al momento la soluzione più probabile.

E da Colonia, sede centrale della compagnia, Lufthansa ha ribadito ufficialmente quanto già ripetutamente dichiarato nei mesi scorsi:”Non ci sono novità su questo argomento da parte nostra. In ogni caso già da ottobre abbiamo detto che non investiremo in Alitalia insieme con il Governo italiano o in una società controllata dal Governo. Ma possiamo immaginare una partnership commerciale”.

Già, una “partnership commerciale”, ma che non risolverebbe i problemi di fondo dell’Azienda italiana. E di “partnership commerciali” Alitalia ne ha pressoché da sempre attive con diverse compagnie, anche che operano al di fuori dell’Alleanza SkyTeam

Su Lufthansa-mercato italiano come non ricordare ciò che accadde in occasione della “crisi” della nostra ex compagnia di bandiera che nel 2008 portò alla formazione della cordata dei cosiddetti capitani coraggiosi voluta dall’allora Premier Berlusconi. Lufthansa, rimasta “fuori dall’affare”, provvide autonomamente a formare una società sussidiaria dedicata appunto all’Italia, col nome di Lufthansa Italia.

Lufthansa Italia S.p.A. fondata il 27 novembre 2008, rimase attiva al 29 ottobre 2011, con una flotta di alcuni suoi Boeing 737 col nuovo logo basati su Malpensa. L’operazione era stata decisa in Germania per cercare di approfittare del “vuoto” lasciato da Alitalia appunto sullo scalo intercontinentale milanese che aveva scelto come hub Roma. Ma l’iniziativa tedesca in Italia non riscosse il successo sperato e così, in una conferenza stampa del 23 luglio 2011, la sussidiaria tedesca in italia annunciò il termine dei propri voli per la fine dell’ottobre quell’anno.