Alitalia, ITA apre sul CCNL se si raggiunge accordo con sindacati entro il 20 settembre

(Teleborsa) – Se si raggiungerà un accordo con i sindacati e le associazioni professionali entro il 20 settembre prossimo, Ita è pronta a un’apertura sul

Contratto collettivo nazionale di lavoro. Questa la condizione posta dall’azienda nella lettera inviata dal presidente della compagnia Alfredo Altavilla alle parti sociali in cui si afferma la disponibilità a rientrare in Assaereo.

“Confermiamo – si legge nella lettera – la disponibilità di Ita ad aderire ad Assaereo a condizione che il nuovo Ccnl sia rinnovato entro e non oltre la data del 20 settembre 2021 in coerenza con le esigenze del nostro Piano Industriale. In mancanza di accordo nei termini già indicati, Ita si riserva di procedere alla predisposizione di un regolamento aziendale con i lavoratori interessati”.



Dopo il confronto di ieri la strada, tuttavia, appare in salita. La distanza tra le parti resta, infatti, lontana sul contratto e vi è disaccordo anche sull’intenzione dell’azienda di chiudere la piattaforma per le candidature entro una settimana. Vi è, invece, un leggero spiraglio sull’organico.

“Si avvicina la data del 15 ottobre (in cui è previsto il decollo di Ita ndr) e tutti – commenta il segretario nazionale della Uiltrasporti, Ivan Viglietti – hanno l’esigenza di trovare un accordo, compresa l’azienda”.