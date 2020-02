Alitalia, indagine della Commissione UE su prestito da 400 mln

editato in: da

(Teleborsa) – La Commissione europea ha avviato una “indagine approfondita” per valutare se il prestito di 400 milioni di euro che l’Italia ha concesso ad Alitalia costituisca un aiuto di Stato e se sia conforme alle norme UE in materia di aiuti alle imprese in difficoltà.

Lo comunica la stessa commissione in un comunicato in cui si sottolinea che si tratta di una procedura standard che offre all’Italia e a tutte le altre parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni.

“La Commissione sta lavorando a stretto contatto con le autorità italiane sulla questione”, si legge nella nota. L’indagine approfondita della Commissione chiarirà all’Italia e alla società, nonché agli acquirenti interessati se il prestito, concesso a dicembre 2019, sia aiuto di Stato e conforme alle regole europee.

La Commissione riferisce di aver ricevuto una serie di denunce secondo le quali il prestito costituirebbe un aiuto di Stato non compatibile con le norme comunitarie.