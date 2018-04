Alitalia, incontro interlocutorio su cassa integrazione. Il 23 Aprile nuovo confronto

editato in: da

(Teleborsa) – L’incontro di stamane al Ministero del lavoro sulla nuova procedura di cassa integrazione (cigs) per Alitalia è stato “interlocutorio”. Lo riferiscono i sindacati, spiegando che ci si è dati un nuovo appuntamento per il prossimo 23 Aprile al Ministero. Per chiudere la trattativa c’è tempo fino al 30 Aprile.

Nel frattempo, il confronto proseguirà in sede aziendale, il 19 aprile con due tavoli separati, uno per i naviganti e uno per il personale di terra.

La nuova procedura di cigs coinvolge complessivamente 1.680 dipendenti, di cui 1.230 di terra, 360 assistenti di volo e 90 comandanti.