Alitalia in stallo, Delta investe in Corea del Sud

(Teleborsa) – Il futuro di Alitalia tarda a essere scritto e si fa complicata la caccia all’investitore che possa colmare il 40% delle quote mancanti alla formazione del capitale della newco. Mentre si restringe il tempo che separa Governo e partner dalla quarta scadenza, fissata al 15 luglio, l’inizio dell’ultima settimana di giugno sarà segnato dallo sciopero indetto da Anpac e Anpav. Lunedì 24 il personale navigante di Alitalia si fermerà per 24 ore, fatte salve le fasce di garanzia. Per la cronaca, la protesta coinvolgerà anche piloti e assistenti di volo di Blue Panorama.

Ma sulle piazze finanziarie e nel mondo del trasporto aereo fa rumore la notizia dell’avvenuta acquisizione da parte di Delta Airlines del 4.3% della compagnia aerea sud coreana Korean Air. Il vettore americano ha portato a termine l’operazione investendo poco meno di 80 milioni di euro, con la prospettiva di raddoppiare progressivamente la partecipazione fino a quasi il 10%. Obiettivo equivalente alla quota di Delta Airlines nel capitale di Air France.

Diventare partner della newco Alitalia nella misura del 15% costa da 135 a 150 milioni, a seconda che la quota capitale sia fissata a 900 milioni o un miliardo di euro. Ma il segnale che arriva dal sud-est asiatico fa capire quali dinamiche si sviluppano sullo scacchiere internazionale del trasporto aereo, mentre perdura la fase di stallo per completare la cordata guidata da FS.