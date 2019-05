Alitalia, il volo di Papa Francesco in Romania

editato in: da

(Teleborsa) – Papa Francesco decollerà venerdì 31 maggio per Bucarest alle 08:10 dal Leonardo da Vinci di Fiumicino con il volo AZ 4000 per il Viaggio Apostolico “Camminiamo insieme” di tre giorni in Romania. L’atterraggio è previsto alle ore 11.30 all’aeroporto Otopen della capitale rumena. Il volo sarà effettuato con Airbus A320-216 “Aldo Palazzeschi” immatricolato EI-DSY. Il Pontefice Mario Bergoglio rientrerà a Roma Ciampino nella prima serata di domenica 2 giugno.

Ad accompagnare Papa Francesco, un equipaggio composto da tre piloti e sei assistenti di volo. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Alberto Colautti, 15.000 ore di volo, capo dei piloti Airbus, 57 anni, friulano. Insieme a lui il comandante Filippo Giacomelli, 14.000 ore di volo, 52 anni, fiorentino tre figlie, e il primo ufficiale Filippo Soriani, 15.000 ore di volo, 44 anni, di Ferrara.

Con Papa Francesco, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Presente a bordo anche il team Alitalia dedicato ai voli speciali.

Dal 1964, in occasione del viaggio in Terra Santa di Paolo VI, Alitalia è la compagnia di riferimento della Santa Sede per i Viaggi Apostolici all’estero.