Alitalia, Gubitosi conferma un cauto ottimismo sulla gestione della compagnia

(Teleborsa) – Arrivano nuovi dettagli sull’andamento economico patrimoniale di Alitalia, mentre sono ancora in corso le trattative con le parti interessate all’acquisto della compagnia italiana in liquidazione. A riferire sullo stato economico-finanziario della compagnia è il Commissario straordinario Luigi Gubitosi, in audizione alla Camera.

Liquidità sufficiente per il vettore aereo. Il commissario ha infatti confermato che Alitalia aveva in cassa sino a ieri 841 milioni di euro, conservando quasi intatto il prestito ponte fornito dallo Stato, e che per fine anno la cassa si attesterà a 800 milioni.

Rispetto alle anticipazioni fornite ieri, Gubitosi ha segnalato che l’Ebitda nel periodo giugno-ottobre è stato positivo per 73 milioni di euro, mentre i ricavi generati si sono attestati a 1,432 miliardi. Nello stesso periodo è stata contabilizzata una perdita netta di 31,3 milioni di euro,.

Il manager non ha nascosto le criticità e, pur prospettando un Ebitda positivo nel secondo semestre, ha avvertito che “l’inverno sarà lungo e complesso” e che i primi sei mesi dell’anno sono stati sicuramente i migliori.

Alitalia – ha aggiunto – conta di riaprire alcune roitte con la stagione 2018, come quelle africane, verso Johannesburg e Nairobi.