Alitalia, grande soddisfazione per assegnazione rotte Sardegna

(Teleborsa) – Alitalia continua ad investire sulla Sardegna, aggiudicandosi l’operatività in esclusiva sulle sei rotte oggetto del bando di continuità territoriale da e per l’isola. Dal prossimo 17 aprile la compagnia aerea italiana garantirà i collegamenti Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, e viceversa; Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate, e viceversa; Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano Linate, e viceversa.

I biglietti dei voli in continuità territoriale saranno messi in vendita non appena l’iter per l’assegnazione delle 6 rotte da parte della Regione Sardegna sarà completato.

“Un grande risultato che conferma l’attenzione della nostra Compagnia per la Sardegna, da sempre territorio strategico per il network di Alitalia – commenta Fabio Maria Lazzerini, Chief Business Officer della compagnia italiana – . Il nostro obiettivo è quello di avvicinare sempre più l’isola al resto d’Italia e all’Europa, offrendo ai viaggiatori sardi, attraverso l’hub di Roma Fiumicino, la possibilità di raggiungere tutte le nostre destinazioni nazionali e internazionali”.