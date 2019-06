Alitalia garantisce i voli in continuità a Olbia fino al 7 giugno

editato in: da

(Teleborsa) – Da oggi e fino al 7 giugno i collegamenti aerei tra Olbia e gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino saranno assicurati dalla sola Alitalia. Fatto salvo l’accordo raggiunto con Air Italy per garantire i voli in regime di continuità territoriale senza compensazioni economiche dall’aeroporto Costa Smeralda, alla compagnia sarda partecipata da Qatar Airways serve tempo per riorganizzare il proprio network e riposizionare glo aeromobili da impiegare sulle due rotte.

E’ il motivo per cui la Regione Sardegna, dopo avere trovato la quadra sulla disputa tra i due vettori che rischiava di allontanare Air Italy e le sue maestranze (oltre 500 addetti) dalla storica base olbiese, ha autorizzato Alitalia a volare in questo periodo transitorio che comprende il primo week-end di giugno e i giorni feriali a seguire. Air Italy sarà pronta a operare in regime di continuità da sabato 8 giugno.

Intanto, sul sito di Air Italy non è ancora possibile prenotare i voli in regime di continuità, anche nelle date successive al 7 giugno. Ciò, allo stato attuale, crea qualche apprensione tra i viaggiatori, che si rivolgono ad Alitalia ma, a quanto sembra, potranno essere riprotetti sui voli Air Italy una volta programmati e messi in vendita. Alla finestra anche lavoratori Air Italy e sindacati in attesa di comunicazioni ufficiali sulla ripartenza del servizio.

Intanto, easyJet é diventata la prima compagnia aerea di Olbia, grazie all’aumento dei collegamenti da e per l’Aeroporto della Costa Smeralda che fa salire l’offerta complessiva a oltre 1 milione di posti per l’anno in corso. L’incremento della capacità riguarda ovviamente il periodo estivo e confermando l’impegno verso la destagionalizzazione dei flussi turistici. Nel 2019 la compagnia opererá 5800 voli verso la Costa Smeralda, con una media di 16 voli al giorno: il 18 agosto 2019 sarà il giorno dell’anno con più voli programmati, ben 51.