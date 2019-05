Alitalia, Filt-Cgil: preoccupa altra proroga. Di Maio ci convochi

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo di fronte all’ennesima proroga, anche piuttosto lunga, che sposta la soluzione del problema a dopo le elezioni, esattamente quello che doveva essere evitato”. Lo ha dichiarato il Segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, riferendosi al nuovo termine prorogato al 15 giugno dal Ministro Maio e quindi dall’intero Governo per presentare l’offerta vincolante per Alitalia, sottolineando come “nel frattempo la cassa continua ad erodersi e non si vede una soluzione chiara definita e di prospettiva futura per la compagnia e per gli 11 mila lavoratori”.

“La preoccupazione fra i lavoratori – ha sottolineato il dirigente nazionale della Filt Cgil – aumenta di giorno in giorno e ora ci aspettiamo una convocazione dal ministro Di Maio che ci spieghi cosa sta succedendo e sul reale perché siamo arrivati all’ennesimo rinvio. Dal Ministro ci attendiamo anche la conferma che non si pensi a soluzioni scorciatoia con spezzatini delle attività aziendali, ma che si ragioni, come più volte annunciato e come chiediamo da mesi, su un piano industriale non di salvataggio, ma di rilancio. Le ragioni dello sciopero di 24 ore del prossimo 21 maggio di tutti i lavoratori del settore sono tutte confermate”.