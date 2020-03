Alitalia, Efremovich: l’azionista di Avianca disponibile a partnership con Governo

editato in: da

(Teleborsa) – Si sarebbe fatto di nuovo avanti per Alitalia dopo essere stato “tagliato fuori” dalla prima gara nel 2019 German Efremovich, imprenditore boliviano dai discutibili precedenti di affidabilità, primo azionista della compagnia aerea colombiana Avianca. Efremovich si sarebbe mostrato disponibile a partecipare in partnerhisp con il Governo al rilancio dell’Alitalia, attraverso la sua società di diritto lussemburghese, Synergy Group. Lo affermano fonti sindacali.

Secondo tali fonti, Efremovich riterrebbe che Alitalia, per via della posizione del Paese, possa essere una compagnia strategica e non una piccola società marginale. “L’imprenditore – aggiungono le fonti, rigorosamente anonime – sarebbe disponibile anche ad una partnership anche col Governo se questo ha come obiettivo la costruzione di una grande compagnia”.

“Synergy group – concludono le fonti – non ha avuto accesso alla data room ma sarebbe pronta a dare suo contributo sia in termini di capitale che di piano industriale“.

(Foto: Enrico Massidda)