Alitalia, domani lunedì 15 luglio saranno ufficializzati i partner della cordata

editato in: da

(Teleborsa) – Domani lunedì 15 luglio sarà dunque una giornata importante per conoscere il futuro della compagnia di bandiera. Dopo gli eventi dell’ultima settimana, il 15 luglio non sarà più il termine per la presentazione dell’offerta vincolante da parte di FS e degli altri membri del consorzio, ma sarà comunque il momento in cui verranno ufficializzati i “pretendenti” della nuova Alitalia.

Tra questi comparirà sicuramente Atlantia, il cui Cda ha dato pieno mandato a Castellucci per verificare se esistono i presupposti per effettuare l’investimento, a partire dal confronto sul piano industriale, che dovrà garantire una compagna di bandiera capace di erogare servizi di qualità analoga a quelli dell’aeroporto di Fiumicino. Il piano dovrà inoltre consentire lo sviluppo di traffico sulle rotte internazionali e intercontinentali, che sono le più redditizie. Quindi domani sarà comunicato il “tavolo” attorno al quale si costruirà la nuova Alitalia. Per l’offerta definitiva è necessario ancora un po’ di tempo.

Slitterà di conseguenza la la costituzione della Newco, chiudendo il cerchio sugli azionisti che affiancheranno FS, Mef e Delta Air Lines. Resta da capire se le credenziali di Toto saranno giudicate ottimali per affiancare l’operazione di rilancio di Alitalia. Alla fine il Gruppo FS, che terrà un CdA nella giornata di domani lunedì 15 luglio, ratificherà la lista dei partecipanti alla Newco, avviando con il consenso del Mise le procedure per arrivare, nei tempi dovuti e più ristretti possibile, alla sua costituzione.