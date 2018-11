Alitalia, disco verde dei Commissari all’offerta vincolante di Fs

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dei commissari straordinari di Alitalia all’offerta vincolante di Ferrovie dello Stato per la compagnia di bandiera. Lo riferisce una fonte vicina al dossier, secondo cui Ferrovie ha ricevuto la comunicazione che la sua offerta “è stata positivamente valutata dai commissari, sentito il ministero dello Sviluppo economico (Mise)”.

FS, BATTISTI: “ABBIAMO FATTO L’OFFERTA, ASPETTIAMO CHE IL MISE CE NE CONFERMI L’ACCETTAZIONE” – In merito all’acquisizione di Alitalia che dovrebbe realizzarsi nel 2019, il numero uno di FS Gianfranco Battisti ha spiegato: “Abbiamo fatto l’offerta, aspettiamo che il Mise ce ne confermi l’accettazione”. “Aspettiamo anche le condizioni e siamo pronti a partire nei tempi giusti. Nel momento in cui ci verrà ufficializzato il ruolo saremo noi a gestire la partita delle negoziazioni”,ha aggiunto Battisti. “Stiamo interloquendo con molti operatori, tra cui EasyJet, ma non solo, e stiamo registrando una grande attenzione sulla capacità progettuale di Fs presto saremo nelle condizioni di poter annunciare qualcosa di concreto”, ha concluso.

Al momento restano comunque aperti diversi numerosi nodi tra cui, aspetto “non certo di poco conto”, l’individuazione del partner industriale.