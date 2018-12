Alitalia, Di Maio incontra i Sindacati al Mise

editato in: da

(Teleborsa) – Ore di lavoro intenso per il governo gialloverde. Nella giornata in cui tutti i riflettori sono puntati sull’incontro tra il Premier Conte e il Commissario Ue Juncker per fare il punto sulla manovra, il Vicepremier Luigi Di Maio è seduto al tavolo insieme ai rappresentanti di 16 sigle sindacali, ai commissari straordinari e i rappresentanti dei Ministeri dei Trasporti e del Lavoro per discutere del delicato futuro di Alitalia.

Avere certezze sul progetto di Fs per il rilancio di Alitalia, garanzie sull’assenza di esuberi, informazioni sullo stato di avanzamento delle trattative con potenziali partner: solo alcune delle preoccupazioni che agitano i sindacati e che sono appunto al centro del dibattito su Alitalia al Ministero dello Sviluppo Economico, tutt’ora in corso.

Easyjet e Delta in consorzio e Stato al 14%- Easyjet e Delta agiscono in consorzio per presentarsi come partner industriale dell’Alitalia, mentre lo Stato avrebbe una quota del 14% come il governo francese in Air France. Questo, a quanto si apprende, avrebbe detto il Ministro Luigi Di Maio nel vertice in corso. Non sono previsti esuberi per il rilancio dell’Alitalia, avrebbe aggiunto.

Via libera alla proroga del prestito ponte- Nel frattempo slitta dal 15 dicembre a “non oltre il 30 giugno 2019” il rimborso del prestito ponte ad Alitalia da 900 milioni più interessi. La norma è inserita nel decreto semplificazione in discussione in Consiglio dei Ministri.