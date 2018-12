Alitalia, Di Maio guarda al futuro:”Lavoriamo a rilancio senza esuberi”

editato in: da

(Teleborsa) – Rilancio e non salvataggio: questa la parola d’ordine. “Sono molto fiducioso che l’Alitalia possa essere rilanciata e sia all’altezza delle sfide dei mercati e che gli italiani non debbano metterci più soldi: un occhio particolare e fondamentale è ai livelli occupazionali perché non ci devono essere esuberi”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio,al termine del vertice al Mise con i sindacati sulla questioneAlitalia, confermando che le Fs stanno lavorando a un piano industriale che “presenteranno entro il 31 gennaio”.

“Negli anni Alitalia sempre trattata come un problema, ma in questo momento insieme a Ferrovie possiamo cerare la prima azienda al mondo ferro aereo e gomma”, ha aggiunto il Vicepremier. Sull’ipotesi di una partecipazione diretta dello Stato, ha precisato “che fa parte dell’interlocuzione con l’Unione europea”.

Le Fs puntano a coinvolgere Delta ed Easyjet nel piano di salvataggio e rilancio di Alitalia mentre lo Stato manterrebbe una quota intorno al quindici per cento, in linea con le altre big europee. Il ministro Luigi Di Maio, avrebbe ipotizzato un “impegno diretto dello Stato non dissimile a quello della Francia in Air France che ha il 14%”.