Alitalia, dal 1° novembre triplicata offerta voli Reggio Calabria-Roma

(Teleborsa) – Aumentano i collegamenti aerei dalla Calabria verso Roma grazie ad Alitalia. Dal 1° novembre l’ex compagnia di bandiera triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria–Roma tornando a servire questa tratta con tre voli al giorno. La decisione di rafforzare l’operativo Alitalia sullo scalo ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria segue l’incontro tra il presidente della Sacal, Arturo De Felice, e il Chief Strategy and Operations Officer di Alitalia, Massimo Iraci.

Il nuovo operativo della Compagnia italiana prevede, oltre al potenziamento dell’offerta per Roma Fiumicino, il mantenimento di un collegamento giornaliero fra Reggio Calabria e Milano Linate. Inoltre, un aereo Alitalia effettuerà la sosta notturna presso l’aeroporto ‘Tito Minniti’ così da assicurare ai viaggiatori reggini un volo per Roma in partenza nel primo mattino e il rientro in giornata la sera.

La Compagnia italiana offrirà ogni settimana ai passeggeri di Reggio Calabria un totale di 28 frequenze per soddisfare le esigenze di mobilità del territorio.