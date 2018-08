Alitalia cresce nei ricavi digitali e primeggia in regolarità dei voli

editato in: da

(Teleborsa) – Alitalia avanza nel mondo digitale e intanto si gode il primato di regolarità in Europa. I ricavi da vendite digitali sono cresciuti del 19,7% nei primi 6 mesi 2018, con le accettazioni digitali al 60%. I passeggeri Alitalia si confermano sempre più inclini all’utilizzo della piattaforma web per effettuare le operazioni richieste per volare. Nel primo semestre di quest’anno le visite al sito alitalia.com sono aumentate del 10% rispetto al 2017.

E la compagnia, dopo avere rinnovato il web check-in che diventa ancora più user friendly, ha allungato la finestra temporale per effettuare l’accettazione on-line da 24 a 48 ore prima della partenza, introducendo l’opzione che consente di annullare un check-in già effettuato direttamente via web senza dover contattare il call center.

Intanto, grazie al 99,6% registrato nel mese di luglio, Alitalia consolida il trend positivo del tasso di regolarità dei propri voli. Il dato rilevante è che, in una situazione per niente idilliaca per il traffico aereo in Europa, Alitalia è la compagnia che percentualmente ha effettato meno cancellazioni.