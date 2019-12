Alitalia, cresce la soddisfazione dei passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Sempre più passeggeri sono soddisfatti di Alitalia. Nel 2019 è infatti salita la percentuale di gradimento per la compagnia aerea che ha fatto registrare, nel periodo gennaio-novembre di quest’anno una percentuale dell’88,2% di viaggiatori che hanno espresso un giudizio “eccellente”, “molto buono” o “buono” in un questionario via mail.

Il dato risulta così in salita di 2,5 punti percentuali rispetto all’anno passato e di 5 punti rispetto al 2017.

A conferma del trend positivo c’è anche l’incremento del net promoter score (l’indicatore che misura la propensione dei clienti a raccomandare Alitalia ad amici e parenti in base alla propria esperienza) che negli undici mesi dell’anno è cresciuto di 7,1 punti percentuali e di ben 16,5 punti percentuali rispetto al 2017.

Plauso per Alitalia anche da parte del mensile americano Global Traveler che nella sedicesima edizione del “GT Tested Reader Survey” – il sondaggio sulle eccellenze dell’industria del turismo e dei viaggi promosso dalla prestigiosa rivista – ha visto oltre 20.000 frequent flyer indicare la poltrona della Magnifica (la business class di lungo raggio di Alitalia) e i menu di bordo proposti dalla compagnia italiana come i migliori al mondo anche nel 2019.

Due dunque i riconoscimenti che i lettori di Global Traveler hanno attribuito ad Alitalia anche quest’anno. I viaggiatori abituali hanno assegnato alla compagnia italiana, per il secondo anno consecutivo, il premio “Best Business-Class Seat Design” per la comodità della poltrona di classe Magnifica, garantita dai rivestimenti in pelle Poltrona Frau, dalla possibilità di reclinarsi completamente per trasformarsi in un confortevole letto e dalla funzione massaggio.

“La qualità dei pasti offerti a bordo, i loro abbinamenti con i migliori vini italiani e il costante impegno di Alitalia nell’ideare un menu volto a raccontare l’Italia come un viaggio attraverso l’eccellenza dei suoi sapori – si legge in una nota -, hanno permesso inoltre alla compagnia italiana di ricevere per la decima volta consecutiva il premio ‘Best Airline Cuisine’“.

“Con il traguardo dei 10 riconoscimenti di seguito – conclude la nota – Alitalia entra a far parte della Hall of Fame delle compagnie aeree più premiate dai lettori di Global Traveler“.