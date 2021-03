Alitalia, commissari e sindacati a confronto. Giovannini: “Trattativa con UE delicata”

editato in: da

(Teleborsa) – Il governo sta lavorando ad un piano per la nuova Alitalia, che porti alla creazione di un vettore “robusto” e in grado di “fare alleanze” nel mutato contesto del settore del trasporto aereo.

Lo ha spiegato il Ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, in una intervista a Sky Tg 24, sottolineando che i “tecnici stanno lavorando fra loro” ed “è in corso un tentativo di sostegno al progetto”, anche se la trattativa con l’UE “è delicata”.

Il Ministro ha citato l’incontro avuto con la Commissaria UE alla concorrenza, Margrethe Vestager, ricordando che l’Europa chiede il “rispetto della normativa sugli aiuti di Stato” e le altre compagnie “legittimamente” pretendono che “le regole vengano rispettate”.

Più in generale sul trasporto aereo, Giovannini ha affermato che i “piani pre-Covid vanno rivisti perché “più lentamente tornerà’ alla normalità e forse non c sii tornerà completamente, perché alcuni canali saranno privilegiati soprattutto per le merci“.

Frattanto, si attende oggi l’incontro dei Commissari di Alitalia con i sindacati – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo – cui parteciperanno anche i due nuovi commissari Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, nominati nei giorni scorsi per affiancare Giuseppe Leogrande. Le associazioni sindacali attendono in particolare qualche indicazione in più su strategie e salvaguardia dei dipendentidestinati a restare fuori dal progetto ITA.