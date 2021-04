Alitalia, commissari: da Ita solo generico interesse per asset

editato in: da

(Teleborsa) – In relazione alla dichiarazione resa dall’Amministratore Delegato di Italia Trasporto Aereo S.p.A. nel corso dell’audizione avanti alle Commissioni riunite Trasporti e Attività Produttive della Camera, secondo cui “il 28 gennaio scorso era stata mandata una lettera con una manifestazione di interesse ad acquisire il ramo aviation, handling e manutenzione” alla quale non è stata data risposta, i Commissari Straordinari di Alitalia precisano quanto segue.

“Tale comunicazione esprimeva invero un generico e non circostanziato interesse per l’acquisizione di “asset”, e non già di rami d’azienda in esercizio, come invece richiesto per poter integrare il programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia – SAI e di Alitalia Cityliner. Inoltre, tale manifestazione di interesse era espressamente contestualizzata ‘nell’ambito della procedura di dismissione’, le cui determinazioni sono rimesse agli organi di sorveglianza della Procedura, già da dicembre 2020″.