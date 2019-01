Alitalia chiude il 2018 con rosso dimezzato

editato in: da

(Teleborsa) – Un futuro ancora da scrivere per Alitalia che, intanto, registra incoraggianti miglioramenti e chiude il 2018 con un Ebitda negativo di 154 milioni. Rispetto al 2017 – 312 milioni – il rosso risulta dunque più che dimezzato. Ci sono 703 milioni di liquidità, di cui 506 in cassa e 197 di depositi. È quanto è emerso dall’incontro di ieri a Fiumicino tra Sindacati e i tre Commissari straordinari, Laghi, Paleari e Discepolo.

“Ci hanno illustrato la situazione economica dell’azienda che ha confermato i dati che già avevamo. L’azienda va meglio, c’è un miglioramento economico”, ha commentato il Segretario generale di Uiltrasporti Claudio Tarlazzi.

SODDISFAZIONE E PREOCCUPAZIONE – Se da un lato i dati economici certificano un miglioramento, dall’altro i Sindacati non nascondono preoccupazione per il mancato coinvolgimento, a loro dire, da parte dell’esecutivo: “Il problema rimane nei confronti del Governo, che non ci sta coinvolgendo: questa è la preoccupazione maggiore”, ha ribadito Tarlazzi che non esclude la mobilitazione.