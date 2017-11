Alitalia cede a Blue Air la tratta Alghero-Roma

(Teleborsa) – Dal 9 novembre potrebbe esserci una ripartizione sulle rotte in continuità territoriale con la Sardegna da Alghero. Alitalia appare decisa a rinunciare al collegamento con Roma Fiumicino, che potrebbe essere operato dalla compagnia aerea low cost rumena Blue Air, che dopo aver vinto la gara d’appalto nel luglio scorso si è vista imporre lo stop dalla Commissione Europea. Alitalia mantiene invece la rotta con Milano Linate.

Per poter assegnare la rotta Alghero-Roma alla Blue Air, che già opera il collegamento tra Fiumicino e Torino Caselle, il ministero delle infrastrutture si prepara a seguire la procedura d’urgenza che permetterebbe di garantire la prosecuzione della continuità territoriale fino a giugno 2018.

Intanto, sul sito Alitalia non sono stati messi in vendita sia i biglietti sulla tratta Alghero-Linate che su quello tra lo scalo sardo e Fiumicino, da affidare a Blue Air. I biglietti possono essere acquistati con tariffa unica valida per tutti, compresi i residenti in Sardegna.