Alitalia, c’è la richiesta di proroga

(Teleborsa) – La lettera di richiesta della proroga rispetto alla presentazione dell’offerta vincolante per la newco Alitalia è pronta. Mittente FS, destinatario il Ministero per lo Sviluppo Economico. Nulla di stravolgente se non l’esposizione dell’esigenza chiara e ineludibile di trattare con chi può essere della partita. Gli organismi ministeriali hanno convocato nel pomeriggio di oggi martedì 30 aprile i tre commissari straordinari di Alitalia per discuterne.

Tutti sanno che con la formazione finora messa in piedi, composta da Fs, Delta Air Lines e dal dicastero che riserverebbe per sé la quota del 15%, la necessità di coprire il restante 40% indirizza l’attenzione su Atlantia.

La holding del Gruppo Benetton resta alla finestra, in attesa di capire i risvolti di un eventuale invito ufficiale a considerare la partecipazione alla newco. Ma il coinvolgimento di Atlantia resta, al momento, l’unica strada praticabile, sia per i tempi ristretti che per le condizioni a contorno.

Ne hanno reso idea i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti che hanno indetto per il 21 maggio lo sciopero unitario di 24 ore del trasporto aereo (ad esclusione dei controllori di volo).