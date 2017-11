Alitalia, Calenda: “Proposta di Lufthansa va migliorata”

(Teleborsa) – La proposta di Lufthansa per Alitalia “va migliorata” e “l’impegno del Governo è quello di farla migliorare”. A parlare il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che durante in un’intervista a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo, ha spiegato:

“Abbiamo alcune proposte in campo quello che mi importa è che gli italiani abbiano dei collegamenti più efficienti possibile e che si spenda il meno possibile”.

Calenda ha sottolineato: “Se siamo in questa situazione è perché i lavoratori hanno deciso nel referendum che un miliardo di investimenti e un taglio dei salari del 14% non era accettabile. Era un loro diritto questa scelta ma non è un loro diritto che il conto lo paghino gli italiani”.

Non più tardi di ieri 21 novembre, uno dei tre commissari della compagnia, Luigi Gubitosi aveva detto che Alitalia chiuderà il 2017 con una crescita dei ricavi